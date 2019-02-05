أردوغان صبرنا تجاه منبج سينفد إذا لم يخرج الإرهابيون "خلال أسابيع"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن صبر بلاده إزاء الإرهابيين من منبج سينفد ما لم يتم إخراجهم من هذه المنطقة "خلال أسابيع".

وقال أردوغان، في كلمة أمام كتلة حزبه البرلمانية اليوم الثلاثاء: "إذا لم يتم إخراج الإرهابيين من منبج بموجب خارطة الطريق مع الولايات المتحدة خلال أسابيع فإن صبرنا (تأجيل التحرك العسكري) سوف ينفد".

وأوضح أردوغان أن الأوضاع الراهنة في شرق الفرات ومنبج على رأس أجندة تركيا.

وجدد إصراره على ضرورة أن تكون المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا تحت سيطرة تركيا.

وأكد احترام بلاده لوحدة أراضي سوريا وحق شعبها في تقرير مستقبله.

وأشار في هذا السياق إلى أن تركيا تدعم بكل صدق مسيرتي إعداد دستور جديد وإجراء انتخابات حرة في سوريا.