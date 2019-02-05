أردوغان: ينبغي ألا تصبح اليونان ملاذاً آمنا لأعضاء التنظيمات الإرهابية الفارين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ينبغي ألا تصبح اليونان ملاذا آمنا لأعضاء التنظيمات الإرهابية الفارين إليها مثل بي كا كا و د هـ ك ب- ج ومنظمة غولن

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس، اليوم الثلاثاء، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أنه نقل للجانب اليوناني تطلعات تركيا حول إعادة الانقلابيين من أعضاء منظمة غولن الإرهابية الفارين إلى اليونان.

وأكد أردوغان ثقته بإمكانية حل جميع القضايا بين تركيا واليونان استنادًا إلى حقوق الطرفين وعبر الوسائل السلمية.

وأشار أردوغان إلى أنه ناقش مع تسيبراس إطلاق رحلات بحرية لنقل الركاب والسلع بين إزمير وسلانيك، وإنشاء خط حديدي سريع بين إسطنبول وسلانيك.

من جانبه قال رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس إنه ينبغي ألا يكون الجانبان أسرى للمشاكل في المنطقة وإنهم يسعون لإيجاد حل لها عبر الحوار.