البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة القوات البحرية في خليج عدن وبحر العرب

أقرّت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، مذكرة تقدمت بها الحكومة، بشأن تمديد مهمة القوات البحرية التركية في خليج عدن، وبحر العرب ومحيطه والمياه الاقليمية للصومال وسواحله لمدة عام اضافي، اعتباراً من 10 فبراير/ شباط 2019.

وجاء في المذكرة، أن عناصر البحرية التركية تقوم بمهام تهدف إلى سلامة السفن التي ترفع العلم التركي والسفن التجارية المرتبطة بالبلاد، والتي تمر من المناطق المذكورة.

ولفتت المذكرة إلى أن العناصر تقوم بالمشاركة الفعالة في العمليات المشتركة التي يقوم بها المجتمع الدولي لمكافحة القرصنة وعمليات السطو المسلح، والمساهمة في مكافحة الإرهاب بالبحر، في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.