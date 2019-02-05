تسيبراس: متفقون مع تركيا بخصوص تعزيز التعاون والحد من التوترات ببحر إيجة

أكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، على تطابق وجهات نظر أثينا وأنقرة بخصوص الحد من التوترات في بحر إيجة واتخاذ خطوات لزيادة الثقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة، الثلاثاء.

وقال تسيبراس إن الجانبين اتفقا بخصوص موضوع تعزيز التعاون في القضايا الأمنية.

وأضاف: "لا نريد أن نكون أسرى للمشاكل في منطقتنا ونسعى لإيجاد حلول لها عبر الحوار".

وأعرب عن ارتياحه الشديد من بقاء قناة الاتصال مفتوحة مع أردوغان. مضيفا: "بواسطة ذلك يمكننا اتخاذ خطوات بناءة أكثر".

ومن أبرز القضايا الخلافية بين تركيا واليونان، إيواء أثينا لانقلابيين أتراك مطلوبين للعدالة، ومحاولة اليونان توسيع نطاق حدودها البحرية في بحر إيجة، والتنقيب عن مصادر الطاقة شرق المتوسط.