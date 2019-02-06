الخارجية التركية تعزي فرنسا في ضحايا حريق مبنى سكني بباريس

قدمت تركيا تعازيها إلى فرنسا في ضحايا الحريق الذي اندلع أمس الثلاثاء، داخل مبنى سكني بالعاصمة باريس.

وقالت الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، إن أنقرة تعرب عن بالغ حزنها لفقدان 10 أشخاص أرواحهم وإصابة 37 آخرين في حادثة الحريق.

وأضاف البيان: "نتقاسم أحزان الشعب الفرنسي، ونترحم على أرواح الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وذكر البيان أن الطالب التركي الذي أصيب جراء الحريق، تمّ علاجه في المستشفى، وأن السفارة والقنصلية التركيتين تتابعان حالته الصحية عن كثب.

وفجر الثلاثاء، اندلع حريق داخل مبنى سكني بالعاصمة باريس، وأسقط 10 قتلى وعشرات المصابين.