تسيبراس: الحوار مع الرئيس أردوغان كان إيجابياً جديراً بالتقدير

ثمن رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، لقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفا الحوار بين الجانبين بـ"الإيجابي".

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارته مدرسة الرهبان في جزيرة "هيبلي أدا" بمدينة إسطنبول، الأربعاء.

وقال تسيبراس إن "الحوار الإيجابي الذي بدأ مع الرئيس أردوغان جدير بالتقدير، وخاصة التطورات الإيجابية المتعلقة بموضوع إعادة ممتلكات أوقاف الأقليات (الدينية)".

وأضاف: "يجب أن تكون الديانات التوحيدية موحدة، وليست مدعاة للانقسام. من المؤسف أن الأقلية الرومية في هذه المنطقة عانت من نفس المشاكل (ذات الخلفيات الدينية) التي تعرض لها أبناء الأقلية المسلمة في

تراقيا الغربية باليونان. لكن لابد من الإشارة إلى أن الأوضاع قد تحسنت عمّا سبق".

وأعرب عن أمله في مواصلة حماية حقوق الأقليات في اليونان وتركيا بشكل متبادل.

وتابع: "اتمنى أن نزور مدرسة الرهبان (المغلقة منذ 1971) بصحبة أردوغان خلال زيارتي المقبلة، وأن نفتتح معه باب المدرسة مجددًا".

وأمس بدأ رئيس الوزراء اليوناني زيارته الرسمية إلى تركيا، استهلها بلقاء مع الرئيس أردوغان ونائبه فؤاد أوقطاي في العاصمة أنقرة.

واليوم أجرى تسيبراس، زيارة إلى مدرسة الرهبان برفقة المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.