تشاوش أوغلو: تركيا قلقة من رغبة البرازيل نقل سفارتها إلى القدس

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، لنظيره البرازيلي أرنستو أراوجو، عن قلق بلاده من رغبة البرازيل نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

جاء ذلك خلال لقائهما، الأربعاء، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش" المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح تشاوش أوغلو، عبر حسابه في "تويتر"، أنه نقل لنظيره البرازيلي مخاوف بلاده من تحويل سفارة البرازيل من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف تشاوش أوغلو أنه ناقش مع نظيره البرازيلي العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

ويشارك وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي ضد داعش المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة ممثلين عن 79 دولة.