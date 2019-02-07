أردوغان: مستعدون لتولي مسؤولية الأمن ومكافحة الإرهاب في حال انسحاب واشنطن من سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده مستعدة لتولي مسؤولية مكافحة الإرهاب في المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة في شمال سوريا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان عقب اجتماع مجلس الأعمال التركي الأمريكي بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان أن المناطق التي وفّرت تركيا الأمن فيها بسوريا هي الأكثر استقرارًا، مشدداً على أن الانسحاب الأمريكي يجب ألا يتسبب في فجوة أمنية بالمناطق التي سيتم الانسحاب منها.

وأشار أردوغان إلى أن مبادرة الرئيس الأمريكي ترامب بخصوص الانسحاب من سوريا أحبطت مخططات من حاولوا تقويض العلاقات التركية- الأمريكية مؤكداً على أن البلدين تربطهما علاقة تحالف قوية شاملة واستراتيجية مستندة على المصالح المشتركة.