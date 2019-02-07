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تشاووش أوغلو يلتقي مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي (الأناضول) وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي (الأناضول)

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة.

جاء ذلك بمناسبة تواجد تشاووش أوغلو، بالعاصمة واشنطن، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

والتقى تشاووش أوغلو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري جيمس ريش.

كما التقى عضو المجلس عن ولاية كارولينا الشمالية ليندسي غراهام، والعضوين وروي بلانت، وكريس فان هولين.

وقال تشاووش أوغلو، بعد انتهاء لقاءاته مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إنها كانت إيجابية للغاية.

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