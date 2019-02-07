في أول زيارة خارجية له.. وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني يزور إسطنبول

وصل إلى مطار أتاتورك في إسطنبول اليوم وفد وزاري لبناني برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش ويرافقه وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، يرافقهم مستشار رئيس الحكومة فادي فواز، والمدير العام للهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، ومدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، وعدد من التجار.

وقد صرح الوزير بطيش لوكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، عقب وصوله إلى مطار أتاتورك بإسطنبول إن حكومة بلاده تولي أهمية كبرى من أجل تطوير العلاقات التجارية مع تركيا، نظرا للدور الاقتصادي الريادي والمهم الذي تلعبه في المنطقة.

ولفت بطيش، إلى أنه "اختار أن تكون زيارته الخارجية الأولى، بعد استلامه مهامه الوزارية، إلى تركيا، نظرا للأهمية التي توليها الحكومة من أجل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين".

من جهته، أشار وزير الدولة حسن مراد، للوكالة اللبنانية، بمطار إسطنبول، أن رؤيته الإستراتيجية في مجال تطوير التجارة الخارجية، ستكون موحدة ومتكاملة مع وزارة الاقتصاد والتجارة".

وأوضح مراد أن "هذه الزيارة إلى تركيا، التي تضم وفدا كبيرا رفيع المستوى، للتأكيد على الانطلاقة الجدية والأساسية للسياسات التكاملية التي ننوي تكريسها بيني وبين الوزير بطيش".

تجدر الإشارة إلى أن الوفد الوزاري اللبناني، عقد اجتماعا تنسيقيا قبل مغادرته البلاد، في وزارة الاقتصاد والتجارة ببيروت، بحضور السفير التركي هاكان تشاكيل، وتم الاتفاق على المواضيع الرئيسية المنوي بحثها في تركيا، خصوصا خلال اللقاء مع وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، بحسب الوكالة اللبنانية.

ومن أبرز المواضيع التي سيتم البحث فيها: تنمية وتطوير التبادل التجاري بين لبنان وتركيا بشكل عام، وحل المشاكل العالقة بالنسبة لتصدير الشوكولاتة الوايفر، ومواد التنظيف من تركيا إلى لبنان، وتصدير حديد الخردة من لبنان إلى تركيا.

وكشف المجتمعون أنه من المنتظر أن يشمل برنامج الزيارة، إضافة إلى وزيرة التجارة روهصار بيكجان، كبار المسؤولين في الوزارة التركية، وغداء عمل بدعوة من مجلس الأعمال التركي - اللبناني، سينضم إليه وزير المالية التركي براءت ألبيرق.