أنقرة: على السعودية تسليم قتلة خاشقجي كدليل على رغبتها بالعدالة

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، إنه يجب على السلطات السعودية تسليم تركيا قتلة الصحفي جمال خاشقجي كدليل على رغبتهم في خدمة العدالة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة "رويترز"، الجمعة، حول التحقيق الأممي بجريمة مقتل الصحفي السعودي خاشقي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول العام الماضي.

وأشار ألطون إلى أن تركيا تسعى وراء الحقيقة والعدالة شأنها شأن كافة الدول التي تؤمن بالديمقراطية والحرية، ورحب بالزيارة التي قامت بها مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي أغنيس كالامارد، إلى أنقرة.

وأشاد المسؤول التركي بالعزيمة التي أظهرتها كالامارد بخصوص الكشف عن حادثة مقتل خاشقجي، مؤكدا أن تركيا ستقدم الدعم للتحقيق الخاص بهذا الصدد.