تركيا تدعو الصين إلى احترام حقوق الأتراك الأويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال

دعت الخارجية التركية في السلطات الصينية إلى احترام حقوق الإنسان لأتراك الأويغور وإغلاق معسكرات الاعتقال الجماعية.

جاء ذلك في إجابة خطية لمتحدث الخارجية حامي أقصوي على سؤال صحفي حول انتهاكات تتعرض لها الأقلية المسلمة، وحادث وفاة شاعرها ومطربها القومي "عبد الرحيم هييت" في سجون الصين.

وأضاف البيان أن سياسة الصهر العرقي الممنهج التي تمارسها السلطات الصينية ضد أتراك الأويغور وصمة عار في جبين الإنسانية.

وتابع أقصوي "تركيا تنتظر من بكين أن تضع نصب عينيها ردود الأفعال الغاضبة للرأي العام التركي حيال انتهاكات حقوق الإنسان" في إقليم تركستان الشرقية.