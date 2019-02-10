أقطاي: الثورة الحقيقية في تركيا تتمثل بجعل حقوق الإنسان أهم قيم البلاد

قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية، إن حكومة تركيا جعلت من حقوق الإنسان وكرامته القيم الأهم للبلاد، واصفًا تحقيق ذلك خلال السنوات الأخيرة بـ"الثورة الحقيقية".

جاء ذلك في محاضرة له بإسطنبول، بتنظيم "الجمعية العربية" ومنظمة "بصمات" (غير حكومية)؛ تحت عنوان "التجربة الفكرية والسياسية في تركيا ومستقبلها".

وأوضح أقطاي أن الشعب التركي تمسك بحكومته الديمقراطية إثر محاولة الانقلاب عليها، منتصف عام 2016، واصفاً ذلك الانقلاب بـ"الإرهاب الحقيقي"، مؤكدًا أن إخماده شكل نجاحًا حقيقيًا للدولة.

ولفت إلى أن الدولة التركية حرصت على ضمان الحريات للجميع وفي مقدتهم الأكراد؛ "ولا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل بيننا".

وشدد أقطاي أن تركيا تعتمد على رأسمالها البشري في تحقيق إنجازاتها، وتمكنت من التقدم والتطور جراء اهتمام حزب العدالة والتنمية بالكفاءة والعلم والتقنية.

وأضاف أن انتقال البلاد من النظام البرلماني إلى الرئاسي يهدف لتعزيز فعاليتها في المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافها.

ورأى أن المسلمين اليوم يفتقدون إلى قوة كبيرة تمثلهم على الساحة الدولية.

وتابع أن ذلك يظهر في معاناتهم من الإسلاموفوبيا وانتشار مصطلح "الإرهاب الإسلامي"، الذي رفضه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبشأن سوريا، أكد أقطاي أن تركيا طالبت الأمم المتحدة بإقامة منطقة آمنة؛ "لأن الفارين من نظام الأسد والقصف كانوا يلجؤون إلى دول الجوار، وهو ما يشكل خطرًا على المعادلة الديمغرافية في سوريا".

وأضاف أن بلاده "استقبلت 4 ملايين سوري (..) ولكن وجود المنطقة العازلة بحماية تركية أفضل لهم".

وقال: "لو أراد المجتمع الدولي رحيل الأسد لأسقطه خلال ساعات، لكنهم أرادوا الفوضى؛ فلا يهمهم موت المدنيين".

واعتبر مستشار الحزب الحاكم بتركيا، أن ما حصل في سوريا واليمن ومصر "ثورات مضادة"، مؤكدًا أن بلاده تقف إلى جانب الشعوب المُحقة في مطالبها.