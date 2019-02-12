أكار يلتقي وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة الأربعاء في بروكسل

قالت وزارة الدفاع التركية، إن ثمة خطة لعقد لقاء بين وزير الدفاع خلوصي أكار، ونظيره الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأصدرت الوزارة بيانًا الثلاثاء، ذكرت فيه أن "أكار" سيشارك في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" الذي سينطلق في بروكسل، الأربعاء.

وأضاف البيان أن "أكار" سيجري عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه على هامش الاجتماع، بينهم وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان.

ولفت إلى أن وزير الدفاع التركي سيلتقي أيضاً نظيره اليوناني إيفانغيلوس أبوستولاكيس، كما سيلتقي نظراءه الفرنسي، والإيطالي، والجبل الأسود، والجورجي.

وأشار البيان إلى أن أكار سيشارك في جلسة حول معاهدة القوى النووية متوسطة المدى في إطار اجتماع وزراء دفاع "الناتو".