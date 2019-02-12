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صويلو يكشف عن صفقة بين داعش وب ي د/ بي كا كا لتنفيذ عمل إرهابي في تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
وزير الداخلية التركي صليمان صويلو خلال افتتاح مكتب لحزب العدالة والتنمية في إحدى المناطق بأنقرة وزير الداخلية التركي صليمان صويلو خلال افتتاح مكتب لحزب العدالة والتنمية في إحدى المناطق بأنقرة

كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تفاصيل إحباط قوات الأمن تفجير سيارة مفخخة جلبها عنصر من تنظيم "داعش" من سوريا إلى تركيا، بتوجيهات من تنظيم "ب ي د/ي ب ك" الإرهابي في إطار صفقة بين التنظيمين الإرهابيين مقابل إطلاق سراح 100 عنصر من "داعش" يقبعون في سجون ب ي د/ بي كا كا شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صويلو الثلاثاء، خلال افتتاح مكتب لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في قضاء "قلاجيك" بالعاصمة التركية أنقرة.

وقال صويلو، إن تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" اتفق مع عنصر من "داعش"، على جلب سيارة مفخخة وركنها في إحدى المدن التركية الكبرى (لم يسمها)، وتفجير قنبلة مؤقتة مزروعة بداخلها.

على صعيد آخر، قال صويلو إن تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" يتقاسم النفط الخام في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا مع "داعش".

وأوضح أن تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" يستخرج النفط، ثم يبيعه عبر عناصر "داعش" إلى جهات معينة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحاول الحصول على حصة من عوائد بيع النفط ذاك.

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