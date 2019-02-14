أردوغان: بينما نعمل على حقن الدماء في سوريا تسعى بعض الأطراف لاستمرار الصراع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك أطراف تسعى لتأجيج الصراعات والاشتباكات في سوريا في الخفاء والعلن في الوقت الذي تبذل فيه تركيا كل ما في وسعها لحقن الدماء في سوريا.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لأردوغان، بالقمة "الثلاثية" الرابعة، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، الخميس، بمنتجع سوتشي.

وأشارأردوغان إلى أن الدول الثلاثة المشاركة في القمة الثلاثية، بمنتج سوتشي الروسي، نجحت في الحفاظ على روح مسار أستانة رغم كافة التحديات.

وأضاف أردوغان، أن الشعب السوري في انتظار أخبار سارة منا خلال هذه القمة.

وتابع "حافظنا على روح مسار أستانة، رغم كافة المشاكل واختلافات الرأي، وحتى الاستفزازات لخلق شرخ بيننا".

وأشار أردوغان، إلى وجود أطراف تسعى لاستمرار الصراعات في سوريا.

من جانبه، قال بوتين، إن "حالة عدم الاشتباك سائدة حاليا على مساحة كبيرة من الأراضي السورية، وهذا نتاج جهودنا الإيجابية والملموسة".

وأضاف بوتين: "نبذل جهودًا مشتركة مع تركيا وإيران لإعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا".

وأشار إلى أن "مسار أستانة أدى إلى عملية تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية".

وتابع "علينا الاتفاق في موضوع خفض التوتر في إدلب. لكن هذا لا يعني ضرورة صبرنا على بقاء الإرهاب".

بوتين، شدد على أهمية بدء لجنة صياغة الدستور في سوريا عملها خلال فترة قريبة.

أما الرئيس الإيراني، فركز في كلمته، على أهمية تحرر سوريا من خطر الإرهاب، والتدخلات الخارجية، وحماية وحدة أراضيها.

واعتبر روحاني، أن الولايات المتحدة، تلعب دورا "حاميا ودرعا للمجموعات الإرهابية في سوريا والعراق".

وقال "الولايات المتحدة تحاول تحقيق أهدافها في المنطقة من خلال استخدام التنظيمات الإرهابية".