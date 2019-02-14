أردوغان يتوجه إلى روسيا للمشاركة في قمة سوتشي

توجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح الخميس، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة في القمة الثلاثية حول سوريا.



وانطلقت طائرة الرئيس أردوغان من مطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة.

ويرافق الرئيس التركي في الزيارة عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أكار، والخارجية مولود تشاوش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيراق، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.



ويشارك أردوغان اليوم في القمة الثلاثية الرابعة حول سوريا، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني.



وسيتناول الزعماء خلال القمة، الجهود المشتركة لمنصة أستانة على الصعيدين الميداني والسياسي من أجل إيجاد حل دائم للنزاع في سوريا.



ومن المنتظر أن يجري الرئيس التركي لقاءات ثنائية مع بوتين وروحاني على هامش القمة، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.



وعُقدت القمة الأخيرة حول سوريا (الثالثة) بمشاركة زعماء تركيا وروسيا وإيران في 7 سبتمبر/ أيلول 2018، بالعاصمة الإيرانية طهران.