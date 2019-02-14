أردوغان يلتقي روحاني على هامش قمة سوتشي

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الإيراني حسن روحاني في مدينة سوتشي الروسية على هامش القمة الثلاثية حول سوريا، التي ستعقد في الساعات اللاحقة من اليوم الخميس.

وشارك في لقاء أردوغان وروحاني الذي جرى بعيدا عن عدسات الصحفيين، وفدي البلدين، واستمر اللقاء نحو ساعة و10 دقائق.

وخلال اللقاء قدم أردوغان لنظيره الإيراني تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع الأربعاء في محافظة سيستان وبلوشستان.

وحضر لقاء أردوغان وروحاني من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو والمالية برات ألبيراق، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ورئيس دائرة الاتصالات فخر الدين ألطون ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان.