إدانة تركية شديدة لإدراج رمز "الذئب الأغبر" في قانون نمساوي

أدانت الخارجية التركية، اليوم، قانوناً عن الرموز صدر في النمسا يتضمن رمز "بوزقورت" (الذئب الأغبر) شعار الحركة القومية التركية، ودخوله حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع مارس/ آذار.

وقالت الوزارة في بيان، إن أنقرة ترفض إدراج رمز بوزقورت في قائمة تضم شعار منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأضافت أن "رمز بوزقوت هو شعار أحد الأحزاب السياسية في تركيا (الحركة القومية)، ويعد إدراجه في قائمة واحدة مع رمز منظمة دموية مثل بي كا كا، فضيحة لا يمكن قبولها".

وأضاف البيان أن إدراج رمز بوزقوت ضمن هذا القانون، يشير بشكل واضح إلى تعاظم الشعبوية في النمسا.

ويحظر القانون المذكور رموز "منظمات متطرفة" في النمسا.

وأشار البيان إلى أن "من شأن هذه الخطوة التي لا تمت إلى المنطق والعقل بصلة، إلحاق ضرر بعلاقات البلدين".

وأوضح أن "هذا القرار لا يستهدف الحزب السياسي المعني بالرمز فقط، بل يستهدف المؤسسة السياسية التركية برمتها".

وفي ختام البيان دعت الخارجية التركية حكومة النمسا إلى العدول عن هذا القرار.