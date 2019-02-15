أردوغان: قمة سوتشي الأخيرة كانت فعالة جدا ومفيدة للغاية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قمة سوتشي، التي عقدت الخميس، كانت "فعالة جدًا ومفيدة للغاية".

جاء ذلك في حوار مشترك مع قناتي "ATV" و"A Haber" التلفزيونيتين التركيتين، مساء الجمعة.

وأضاف أردوغان، أن الجولة الخامسة لقمة سوتشي ستعقد في تركيا.

وأفاد أن قمة سوتشي، بحثت الوضع في مناطق غرب الفرات، وضمنها إدلب ومنبج وجرابلس والباب.

وأشار أردوغان، إلى أنه أكد خلالها على ضرورة خروج تنظيم "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي، من منبج إلى شرق الفرات.

وتابع أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي خطوة بهذا الخصوص.

وبخصوص التصريح المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول سوريا، قال أردوغان، "من المؤكد أنه سيقول انتصرنا على داعش، أي أنه قد يكون إعلانا للنصر".

واعتبر أن "إدارة ترامب، غير قادرة على إيجاد وجهة نظر موحَّدة داخلها حول الانسحاب من سوريا".

وأوضح أردوغان، أنه "بدأ يتكون انطباع في تركيا حول صورة النظام الذي سيتم تشكيله في سوريا" بالمستقبل.

وشدد على أن تركيا ستقوم بكل ما يلزم من أجل حماية أمنها القومي.

وقال إن تركيا أقامت العديد من مشاريع البنية التحتية والمدارس والمستشفيات في منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون (شمالي سوريا)، وكلفت تلك المشاريع حوالي 35 مليار دولار.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لم يف بوعوده فيما يتعلق بالمساعدات للسوريين، حيث وعد بـ 3+3 مليار يورو، لم يقدم منهم حتى الآن سوى مليار و750 مليون يورو.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قدمت دعما بقيمة 750 مليون دولار تقريبا.

وشهد منتجع سوتشي الروسي، الخميس، قمة ثلاثية ضمت الرئيس التركي ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، في إطار مسار أستانة لحل الأزمة السورية سلميًا.

وبحثت القمة ملفات عدة أبرزها صياغة دستور سوري جديد، وعودة اللاجئين، والحفاظ على وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب (شمال غرب)، إضافة إلى الانسحاب الأمريكي المرتقب من شمال شرقي سوريا، وحق تركيا بحماية حدودها الجنوبية.

**اغتيال خاشقجي

وبخصوص قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أفاد أردوغان، أن "الاستخبارات الأمريكية لم تضع ثقلها بعد، ويتعين على الولايات المتحدة القيام بذلك".

وأكد بهذا الخصوص أن تركيا "ملتزمة بنقل القضية (اغتيال خاشقجي) إلى المحكمة الدولية".

ولفت إلى أن الجانب التركي لم يسلم جميع الوثائق التي بحوزته حول جريمة مقتل خاشقجي.

** تنظيم "غولن" الإرهابي

وفيما يتعلق بتنظيم "فتح الله غولن"، قال أردوغان، "للأسف الولايات المتحدة الأمريكية لا تتصرف بشفافية حيال ملف إعادة زعيم التنظيم".

وحول إعادة عناصر "غولن" إلى تركيا، قال "نتابع حاليًا العملية، أعدنا بعضهم وسنعيد آخرين".

وبخصوص إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحديد 24 أبريل/نيسان "يومًا لإحياء ذكرى إبادة الأرمن" المزعومة، قال أردوغان: "قلت لماكرون، أنه حديث العهد بالسياسة، وعليه تعلم التاريخ".

وأضاف مخاطبًا الرئيس الفرنسي: "تاريخنا خالٍ من الإبادات الجماعية".

وفيما يتعلق بمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، بيّن أردوغان، أنه "لم يتم قبولنا (تركيا) حتى الآن في الاتحاد الأوروبي لأننا مسلمون".