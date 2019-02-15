تشاووش أوغلو: لا مفر من تدخل تركيا لتطهير الجانب المقابل لحدودنا من الإرهاب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن بلاده ستطهّر الجانب المقابل لحدودها مع سوريا من إرهابيي "ي ب ك" و"بي كا كا" "عاجلا أو آجلا".

جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية بولاية أنطاليا (جنوب)، في إطار استعدادات حزبه "العدالة والتنمية" الحاكم للانتخابات المحلية المرتقبة في مارس/آذار المقبل.

وأكد تشاووش أوغلو أهمية الانتخابات في تعزيز استقرار تركيا، التي بدورها تعمل على تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف: "كنا أمس (الخميس) مع الرئيس رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، حيث أبدينا موقفنا المؤكد على ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بسوريا، وتشكيل لجنة دستورية لتحقيق الحل السياسي، والقضاء على الإرهابيين في الجانب المقابل لحدودنا".

وشدد في السياق ذاته أن "لا فرق بين التنظيمات الإرهابية"، مثل "داعش" و"بي كا كا" و"ي ب ك" و"النصرة".

وتابع أن تدخل تركيا "لا مفر أو بديل" عنه، مؤكدا أنها تتمتع اليوم بموقع قوي على الأرض، وعلى طاولة المفاوضات.

وأضاف أن عهد خسارة المكاسب الميدانية على طاولة المفاوضات "قد ولى".