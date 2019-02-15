زامبيا تدعم تركيا بمواجهة الإرهاب وتتضامن مع دورها في تعزيز الأمن العالمي

قال سفير زامبيا لدى أنقرة، جوزيف تشيلينغي، إنّ بلاده تدعم جهود تركيا في مواجهة الإرهاب، ونشاطات منظمة "غولن" الإرهابية.

وقال للأناضول إنّ زامبيا "تدعم الإدارة التركية في حربها ضد الإرهاب الدولي، وتتضامن مع الدورالتركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، والرامي إلى تعزيز السلام والأمن في العالم".

وأضاف أنّ زامبيا "تدعم جميع التدابير التي تضمن عدم عثور عناصر منظمة غولن على أي ملاذ لها في زامبيا".

وتابع تشيليتغي: "لدينا آلية كافية لمواجهة منظمة غولن، وعلينا أن نضمن توقفها عن ممارسة أية نشاطات، ولهذا ستقف زامبيا بجانب تركيا في كفاحها ضد منظمة غولن الإرهابية".

وفي السياق، جدد السفير الزامبي تضامن بلاده مع تركيا على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو/ تموز 2016.

وأردف: "بلدي يتضامن مع تركيا وديمقراطيتها التي هُددت بفعل المحاولة الانقلابية الفاشلة، ونشكركم على دفاعكم عن الديمقراطية".

يذكر أن عناصر منظمة "غولن" قامت منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.