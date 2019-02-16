ترامب يعلن ترشيح ديفيد ساترفيلد لمنصب السفير الأمريكي بأنقرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيحه مستشار وزارة الخارجية ديفيد ساترفيلد لمنصب سفير الولايات المتحدة في تركيا.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس الأمريكي عين ديفيد مايكل ساترفيلد سفيرًا لبلاده في العاصمة التركية أنقرة.

وينبغي على ساترفيلد الحصول على الموافقة في تصويت يجري بمجلس مجلس الشيوخ، حتى يصبح سفيرًا.

ويعمل ساترفيلد حاليًّا مستشارًا مسؤولًا عن العلاقات مع الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية.

ولم تعين إدارة ترامب سفيرًا لها في تركيا خلفًا لجون باس الذي انتهت ولايته أواخر 2017.