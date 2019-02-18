سفير تركيا في بيروت: ملتزمون بدعم الحكومة الجديدة بما يحقق مصالح الشعب

أكد السفير التركي لدى بيروت، هاكان تشاكل، الإثنين، التزام بلاده بدعمها القوي للحكومة اللبنانية الجديدة والعمل معها بشكل وثيق جدا بما يحقق مصالح الشعب.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السراي الحكومي وسط بيروت، وذلك بعد نحو أسبوعين من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال "تشاكل" إنه قام بزيارة "مجاملة" للحريري نيابة عن الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة التركية، وأضاف: "أعربت له عن أحر تهانينا لتشكيله الحكومة الجديدة".

وأضاف: "جددت التزام تركيا دعمها القوي للحكومة اللبنانية والعمل معها بشكل وثيق جدا من أجل تطوير الاقتصاد ولما فيه خير الشعب اللبناني".

ولفت السفير التركي إلى أنه تطرق مع الحريري إلى أهمية توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على استمراره في العمل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأوضح أنه بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، زار تركيا كل من وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ووزير الدولة للتجارة الخارجية حسن مراد.

وأشار السفير إلى أن "هذا النوع من الزيارات المتبادلة يشكل خطوة مهمة جدا لبلدينا، وسنتابع هذه الزيارات على هذا المستوى".

وزار وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية اللبنانيين تركيا بداية الأسبوع الماضي، وبحثا سبل التعاون بين البلدين.