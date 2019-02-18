يلدريم يعلن تنحيه عن رئاسة البرلمان لخوض الانتخابات المحلية

أعلن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، تنحيه عن رئاسة البرلمان عقب ترشيحه من قبل حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية القادمة.

جاء ذلك في كلمة، مساء الإثنين، خلال لقائه نواب الدورة الحالية، ورؤساء سابقين للبرلمان، في قاعة المراسم بمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان).

وأردف أنه بعد مأدبة العشاء، سيقدم عريضة مغادرة منصبه إلى البرلمان.

وأشار إلى أن البرلمان سيختار رئيسا جديدا، خلفا له، صباح غد الثلاثاء.

وفي تصريحات سابقة قال يلدريم إنه سيغادر منصبه فور ترشيحه رسميا لرئاسة بلدية إسطنبول.

وأوضح أن ذلك يأتي لدرء محاولات إضعاف "العدالة والتنمية" الحاكم، من خلال إثارة الجدل حول خوضه الانتخابات المحلية، المقررة نهاية مارس/آذار المقبل، رغم توليه رئاسة البرلمان.

وتولى يلدريم سابقا منصب رئيس الوزراء في آخر حكومة برلمانية، ثم تولى رئاسة البرلمان بعد الانتقال للنظام الرئاسي، العام المنصرم.