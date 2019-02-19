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أردوغان: إبقاء اللاجئين داخل حدودنا ليس الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
أردوغان: إبقاء اللاجئين داخل حدودنا ليس الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تستطيع تحمل العبء بمفردها بعد اليوم في حال حدوث موجة هجرة جديدة.

جاء ذلك في كلمة خلال المؤتمر الوزاري السادس لعملية بودابست المعنية بإدارة ملف الهجرة، المنعقد في إسطنبول.

وأضاف أردوغان أن "إبقاء اللاجئين داخل حدودنا لايمكن اعتباره الطريقة المثلى لحل مشكلة الهجرة التي مصدرها سوريا".

وأكد أن صيغة المنطقة الآمنة التي طرحها في الأعوام الأولى للأزمة هي أنسب حل عملي لعودة اللاجئين السوريين.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن إنفاق تركيا لصالح اللاجئين من إمكاناتها الوطنية، ووفق معايير الأمم المتحدة، تجاوز 37 مليار دولار.

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