يلدريم يسلم رئاسة البرلمان "مؤقتاً" لنائب بحزب الحركة القومية

سلّم رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، الثلاثاء، منصبه إلى النائب عن حزب "الحركة القومية" جلال عدن، تمهيدا لخوضه الانتخابات لرئاسة بلدية إسطنبول في مارس/ آذار المقبل.

وجرى حفل تسليم المنصب في مقر البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال يلدريم، إن استقالته من رئاسة البرلمان، تأتي استعدادا لخوض الانتخابات المحلية كمرشح لحزب "العدالة والتنمية" لرئاسة بلدية إسطنبول.

وأضاف أنه كثّف اتصالاته مع جميع الأحزاب السياسية المُمثلة في البرلمان، خلال فترة رئاسته، وسعى لتحقيق التوافق بين جميع الكتل الحزبية.

وتابع: "اليوم أترك منصب رئاسة البرلمان وأنا مرتاح البال، وإنني على ثقة بأن المجلس سيواصل مسيرته المزدهرة".

وأوضح يلدريم أن "عدن" الذي تسلم رئاسة البرلمان مؤقتا، يتمتع بخبرة سياسية كبيرة للقيام بمنصبه.

وسيتولى "عدن" مهمة إدارة شؤون البرلمان، إلى حين اختيار رئيس جديد للمجلس في 24 فبراير/ شباط الجاري.

من جانبه، أعرب عدن عن تمنياته ليلدريم بالتوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة كمرشح لرئاسة بلدية إسطنبول.

وأشار إلى أن يلدريم يتبع أسلوبا سياسيا يساهم في توحيد كافة شرائح المجتمع التركي.

وفي 12 يوليو/ تموز 2018، أصبح يلدريم أول رئيس للبرلمان في ظل نظام الحكم الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا عقب انتخابات 24 يونيو/ حزيران الماضي.