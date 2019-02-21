أردوغان: خطواتنا في سوريا والعراق تزعج أصحاب "الحسابات القذرة" تجاه المنطقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الخطوات التي أقدمت عليها بلاده حيال سوريا والعراق، أثارت انزعاج من لديهم "حسابات قذرة" تجاه المنطقة.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان أمام حشد من أنصاره في ولاية دنيزلي غربي تركيا.

وأوضح أردوغان أن الذين حاولوا تخويف تركيا بالتنظيمات الإرهابية وأسعار صرف العملات، لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم.

وأضاف أن القوى التي كانت تصدر أوامرها لتركيا على مر سنين طويلة، تبدي حاليا انزعاجا من تحرك تركيا بشكل مستقل.

وتابع قائلا: "أولئك الذين رهنوا الإرادة الشعبية في فترة الوصايات، والذين كانوا يرون أنفسهم فوق الشعب، هم الآن منزعجون من الوقفة الصامدة للدولة التركية".