أردوغان وترامب يبحثان هاتفياً المستجدات الأخيرة في سوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، هاتفياً المستجدات الأخيرة في سوريا، وأكدا أهمية دعم العملية السياسية فيها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، مساء الخميس، وفق مصادر في الرئاسة التركية.

وذكرت المصادر أن الرئيسين اتفقا على تنفيذ قرار واشنطن حول الانسحاب من سوريا بما يتماشي مع المصالح المشتركة.

وأضافت أن الرئيسين أكدا عزم البلدين المشترك على مكافحة كافة أشكال الإرهاب.

وأوضحت أن رئيسي البلدين اتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع حجم التجارة البينية إلى 75 مليار دولار سنويا.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

وسبق أن أكد مسؤولون أمريكيون وجود اتصالات فعّالة مع تركيا بخصوص الشأن السوري، مشيرين أن "جزء منها خاص بتحقيق الانسحاب الآمن، وتحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا".