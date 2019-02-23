أردوغان: قد أزور الولايات المتحدة بعد 31 مارس

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إنه قد يجري زيارة إلى الولايات المتحدة، بعد 31 مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في مقابلة مع محطتي Kanal D وCNN TURK التلفزيونيتين المحليتين.

وأشار أردوغان أنه تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة، مضيفاً أنه رد عليه بالقول إنه ينتظره في تركيا أيضًا.

وتابع: "أستطيع القول إنني أجريت مباحثات هاتفية إيجابية مع ترامب (الخميس) في الملف السوري".

وأكد الرئيس التركي على وجود علاقات جيدة مع نظيره الأمريكي بشأن سوريا؛ مشيرًا أن "هذا يسهل علينا حل الكثير من المشاكل".

وشدد في السياق ذاته أن "أي منطقة آمنة ستقام على حدودنا لا بد أن تكون تحت سيطرتنا"، محذراً من أن تركيا لن تسمح بإقامة منطقة آمن لحماية الإرهابيين.