أردوغان يهنئ رئيس البرلمان الجديد ويشكر "بهتشلي" لدعمه

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان، النائب في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مصطفى شنطوب، بانتخابه رئيسًا للبرلمان.

ويأتي انتخاب شنطوب، عقب استقالة "بن علي يلدريم" من رئاسة البرلمان لخوض الانتخابات المحلية نهاية مارس/ آذار 2019، مرشحا لرئاسة بلدية إسطنبول عن الحزب الحاكم.

وقال المركز الإعلامي للرئاسة التركية، في بيان الأحد، إن أردوغان اتصل بشنطوب وهنأه بمناسبة انتخابه لرئاسة البرلمان، متمنيا له التوفيق خلال فترة عمله.

وفي بيان منفصل، قال المركز، إن الرئيس أردوغان أعرب في مكالمة هاتفية عن شكره لرئيس حزب "الحركة القومية" دولت بهتشلي، حيال الدعم الذي قدموه لـ"شنطوب" اليوم.

وقال أردوغان إن انتخاب شنطوب رئيسًا للبرلمان تم بفضل "تحالف الشعب" (القائم بين حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية").

وفاز شنطوب، اليوم، بالأغلبية المطلقة خلال تصويت في اجتماع للجمعية العامة بالبرلمان. وحصل على أصوات 336 نائبا من أصل 542 شاركوا في التصويت.