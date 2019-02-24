أكار: خطط تركيا جاهزة لتطهير منبج وشرق الفرات من الإرهابيين

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الأحد، إن خطط بلاده جاهزة من أجل تطهير مناطق منبج وشرق الفرات في سوريا من الإرهابيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بولاية قيصري (وسط)، خلال تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أكار "خططنا جاهزة من أجل تطهير منبج وشرق الفرات، وتحقيق أمن حدودنا، ولإتاحة الإمكانية لأشقائنا السوريين للعودة إلى منازلهم بأمان".

وأكد أن تركيا ستنفذ خططها بتوجيهات الرئيس أردوغان في الوقت المناسب.

وشدّد أكار على أن تركيا ستواصل مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.

وفي سياق آخر، قال الوزير التركي إن نسبة الصناعات المحلية في مجال الصناعات الدفاعية، وصلت 70 بالمئة.

وفي يونيو/حزيران 2018، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق "خارطة طريق" حول منبج، يضمن إخراج إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة، وتوفير الأمن والاستقرار فيها.

وتسببت واشنطن في تأخير تنفيذ الخطة عدة أشهر، متذرعةً بوجود عوائق تقنية.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدأت القوات الأمريكية دوريات مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، على طول الحدود الشمالية الشرقية لسوريا.