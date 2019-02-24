ظريف: مسار أستانة حقق نتائج ملموسة في سوريا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، إن نتائج ملموسة في سوريا قد تحققت بفضل التعاون بين بلاده وتركيا وروسيا في إطار مسار أستانة.

وفي كلمة له بجامعة طهران قيَّم خلالها التطورات في سوريا، لفت ظريف أن التعاون الروسي التركي الإيراني في سوريا يسير باتجاه إيجابي نحو الأمام، وهذا يظهر مدى الحاجة إلى سياسات متعددة الأبعاد في العلاقات الدولية.

وفي سياق آخر، قال ظريف: "إن جميع المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن السعودية لا تستطيع البقاء بدون حماية من الولايات المتحدة".

وفي تعليقه على تصريح سابق للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قال فيه إنه "لولا الولايات المتحدة الأميركية لتحدثت السعودية الفارسية خلال أسبوع"، أفاد ظريف: "لاشك أن هناك صعوبات ومشاكل تواجه طهران، لكن لا أحد يستطيع القول اليوم "لولا حمايتنا لتحدثت إيران الروسية خلال أسبوع".