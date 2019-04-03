"العليا للانتخابات" التركية تقرر إعادة فرز الأصوات في 11 قضاء بأنقرة

قررت الهيئة العليا للانتخابات التركية، الأربعاء، إعادة فرز الأصوات في 11 قضاء بالعاصمة أنقرة، بناء على طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وأفادت وكالة "الأناضول"، أن اللجان الانتخابية التابعة للهيئة قررت إعادة فرز الأصوات الخاصة بانتخاب رئيس بلدية أنقرة الكبرى في 11 قضاء أبرزها؛ "جانقايا" و"كتشي أورن" و"غول باشي" و"سنجان".

ولا تشمل عملية إعادة الفرز الأصوات المتعلقة بانتخاب رؤساء بلديات الأقضية أو أعضاء مجالس البلديات أو أمناء الأحياء.

ووفق النتائج الأولية غير الرسمية، فاز مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية أنقرة منصور ياواش بعد حصوله على 50.62% من الأصوات، بينما حصل منافسه مرشح العدالة والتنمية محمد أوزهسكي، على 47.20%.