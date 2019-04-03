تشاوش أوغلو: واشنطن تفتقد استراتيجية واضحة في سوريا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، إنه على ما يبدو ليس لدى الولايات المتحدة "استراتيجية واضحة" بشأن سوريا، مشيراً إلى مواقف متضاربة صادرة عن مؤسسات مختلفة من الحكومة الأمريكية.

وتحدث تشاوش أوغلو، خلال مشاركته في اجتماعات للناتو يستضيفها المجلس الأطلسي للدراسات بواشنطن، عن "مواقف وتصريحات مختلفة تأتي من مؤسسات ووزارات هنا في الولايات المتحدة، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وكذلك الحال للقوات المسلحة على الأرض سنتكوم" في إشارة إلى القيادة الوسطى للجيش الأمريكي التي تشرف على عمليات الجيش في الشرق الأوسط.

وأضاف معقباً على ذلك :"ليست هناك استراتيجية واضحة، وهذه هي المشكلة"، وأكد أنه "لا يعرف ما هي السياسة الأمريكية في سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قراره سحب جنوده من سوريا، في خطوة فاجأت حلفاء واشنطن، لكن البنتاغون أعلن لاحقاً في فبراير/ شباط أن بضع مئات من الجنود سيبقون بعد الانسحاب للمساعدة في إنشاء منطقة آمنة على طول الحدود السورية – التركية.

وشدد وزير الخارجية التركي على وجود بعض المواضع التي يعمل فيها البلدان بشكل مشترك، مثل الانسحاب المنسق من سوريا والمنطقة الآمنة وتطبيق خريطة الطريق الخاصة بمنطقة منبج، التي تقضي بإخراج إرهابيي "ي ب ك" منها.

وقال تشاوش أوغلو: "الولايات المتحدة واحدة من شركائنا الرئيسيين في سوريا"، مضيفاً: "وذلك بالرغم من اختلافنا حول القضايا المتعلقة بـ ي ب ك".