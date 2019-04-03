نائب الرئيس التركي يخير واشنطن بين التحالف مع تركيا أو العمل مع الإرهابيين

طالب نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، الولايات المتحدة بالاختيار بين البقاء كحليف لبلاده أو الاصطفاف مع الإرهابيين.

وقال أوقطاي، في تغريدة مساء الأربعاء، رداً على تصريحات لنظيره الأمريكي مايك بنس: "على الولايات المتحدة أن تختار. هل تريد أن تبقى حليفاً لتركيا أم أن تخاطر بصداقتنا عبر مشاركة قواتها مع إرهابيين لتقويض دفاعات حليف لها في الناتو أمام أعدائه؟".

وتأتي تصريحات نائب الرئيس التركي رداً على تغريدة لنظيره الأمريكي قال فيها إن على تركيا أن تختار ما إذا كانت تريد أن تبقى حليفاً مهماً في الناتو، أو الاستمرار في صفقة صواريخ إس-400 الدفاعية الروسية.