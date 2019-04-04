أمين عام الناتو: شراء تركيا منظومات دفاع روسية قرار سيادي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن شراء تركيا العضو في الناتو لمنظومة "إس 400" الروسية، يعتبر قرارا وطنيا وسياديا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ستولتنبرغ، لدى افتتاح اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

وأشار ستولتنبرغ أن مسألة شراء الأسلحة خلقت مشاكل بين الحلفاء في الناتو، لافتا أن مناقشة شراء أنقرة للمنظومة الروسية ليست مدرجة على أجندة الاجتماع.

وتابع قائلاً: "هذه المسألة ليست مدرجة على أجندة الاجتماع، لكن أتوقع أن يتم مناقشتها على هامش الاجتماع، فالناتو يعد منصة لمناقشة مثل هذه الأمور".

وأضاف أن الناتو يقدم الدعم لتركيا فيما يخص أنظمة الدفاع الجوي، معربا عن أمله في أن تنتهي الأزمة الحاصلة بين أنقرة وواشنطن بخصوص المنظومة الروسية.

يشار أن تركيا قررت في 2017، شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية (باتريوت) من الولايات المتحدة.