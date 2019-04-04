"العدالة والتنمية": أكثر من 11 ألف صوت احتسبت للحزب بعد إعادة فرز 530 صندوقاً

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي علي إحسان ياوز إن 11 ألفاً و109 أصوات إضافية احتسبت لحزب العدالة والتنمية بعد إعادة فرز 530 صندوقاً حتى الآن، بناء على الطعون التي قدمها الحزب للجنة العليا للانتخابات.

وأضاف ياوز في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن عملية إعادة الفرز مستمرة منذ الأول من أبريل/ نيسان الجاري وأنه تم إعادة فرز 5 آلاف 857 صندوقاً من صناديق الأصوات الباطلة احتسب منها 1641 صوتاً لصالح حزب العدالة والتنمية.

وأشار ياوز إلى أن نائب الفارق بين مرشح الحزب بن علي يلدريم ومرشح حزب الشعب الجمهوري وتحالف الأمة أكرم إمام أوغلو تقلص من 27 ألف صوت إلى 19 ألف 699 صوتاً. والمزيد من الأصوات ستُسجل للحزب كلما تم تصحيح الأخطاء

وبيّن أنه جرى كذلك تسجيل 64 صوتًا لصالح الحزب في 121 من الصناديق التي أعيد فرز الأصوات فيها بشكل كامل.

وتابع ياووز: "تم تصحيح كل هذه الأصوات، وهناك أصوات أخرى سنعمل من أجل تصحيحها".

وشدّد على أن الحزب اكتشف في جدول للنتائج كمية كبيرة من الأصوات لم يتم إدخالها إلى النظام الانتخابي.