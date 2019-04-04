تركيا تنفي صحة بيان الخارجية الأمريكية حول لقاء تشاوش أوغلو وبومبيو

نفت وزارة الخارجية التركية صحة بيان لنظيرتها الأمريكية بشأن فحوى اللقاء الذي جرى الأربعاء بين الوزيرين مولود تشاوش أوغلو ومايك بوميبو.

جاء ذلك في بيان نشره المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الخميس.

وأكّد أقصوي أن بيان الخارجية الأمريكية الذي من الواضح أنه كُتب قبل اللقاء بين تشاوش أوغلو وبومبيو، لا يعكس فحوى المباحثات.

وقال إن البيان الأمريكي تضمن قضايا لم تُطرح خلال اللقاء المذكور.

وأشار إلى أن مثل هذه المشاكل حدثت في اللقاءات السابقة، وأن مما تقتضيه علاقات التحالف بين البلدين إعداد مثل هذه البيانات بطريقة أدق وبالأخص عدم ذكر قضايا لم تُطرح في اللقاء.

والأربعاء، التقى تشاوش أوغلو ببومبيو، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، حوالي 40 دقيقة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والتطورات الأخيرة، وأن الوزيرين أكدا فيه أهمية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا.

بدوره، أعلن نائب متحدث الوزارة الأمريكية، روبرت بلادينو، أن اللقاء ركز بشكل أساسي على تناول التطورات المتعلقة بمنطقة شمال شرقي سوريا، إلى جانب صفقة منظومة الددفاع الصاروخي الروسي "إس-400" التي تعتزم أنقرة شرائها.

وذكر بلادينو في بيان أن "الوزير بومبيو أعرب خلال اللقاء عن دعمه للمباحثات المستمرة بشأن شمال شرقي سوريا، وحذّر في ذات الوقت من النتائج المدمرة المحتملة لأي تحرك عسكري تركي أحادي الجانب بالمنطقة".

وأشار إلى أن اللقاء تناول كذلك أوضاع المواطنين الأمريكيين الموقوفين داخل تركيا، مضيفًا: "أن الوزير بومبيو جدد إعرابه عن قلق بلاده من شراء تركيا المحتمل لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسي (إس-400)".