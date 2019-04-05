أردوغان يصف التصريحات الأمريكية حول صفقة إس-400 بـالخاطئة جدا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن التصريحات الأمريكية الحالية حول أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 خاطئة جداً.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب صلاة الجمعة، في إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "إجراءات شراء أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 مستمرة وعملية التسلّم ستبدأ في تموز/ يوليو المقبل".

وأشار أردوغان إلى أن "مسألة شرائنا أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 من روسيا تحتل مكانة مهمة في الوقت الراهن ضمن اجتماع المجلس الإستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وروسيا (يعقد الأسبوع المقبل)".

وأوضح "لقد أكملنا العملية المتعلقة بشراء إس-400، وإن إجراءات التسديد متواصلة".

ولفت إلى أنهم تقدموا بطلب شراء منظومة صواريخ "باتريوت" من الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة لم تقدم لهم الشروط المناسبة في البيع مثلما قدمت روسيا بخصوص أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400.

وأردف أردوغان أن بلاده غير متحمسة لشراء منظومة باتريوت بالشروط الأمريكية الحالية لأنها لا تلبي تطلعاتها.

وأمس الخميس رفض وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية.

يشار أن تركيا قررت في 2017، شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية (باتريوت) من الولايات المتحدة.