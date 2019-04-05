تركيا تتسلم رابع مقاتلة "F-35" من الولايات المتحدة اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن أنقرة تسلمت من الولايات المتحدة 3 مقاتلات من طراز "F-35"، وإنها بانتظار تسلم الرابعة قريبا.

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين، من إسطنبول، إن تركيا سبق وأن تسلمت طائرتين من الطراز المذكور، وإنهما حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أوضح أن الجانب الأمريكي سلم تركيا الطائرة الثالثة (الخميس)، "وقريبًا سيسلمون الرابعة".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار صرح اليوم، أن الولايات المتحدة سلمت بلاده حتى الآن ثلاث مقاتلات في إطار مشروع طائرات F-35، وأنه من المقرر أن يتم تسليم مقاتلة رابعة اليوم

وتخطط أنقرة لشراء 100 مقاتلة من طراز "F35" من الولايات المتحدة، إذ يتلقى طيارون أتراك حاليًا تدريبات على استخدامها، في قاعدة لوك الجوية، بولاية أريزونا الأمريكية.

وكانت تركيا قد تسلمت مقاتلتين من"F35" ، في حزيران/يونيو الماضي، ولكنهما لا تزالان قيد الاختبار في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة أن تركيا إحدى الدول الشركاء في مشروع تصنيع المقاتلة المذكورة، ودفعت أنقرة نحو 900 مليون دولار في إطار المشروع.

وتعد "F35"، مقاتلة متعددة المهام، ويمكن استعمالها في قوات المشاة والبحرية والجو على السواء، ولديها إمكانيات كبيرة في المناورة، وتتمتع بقدرات مسح إلكتروني وتقنية التخفي.