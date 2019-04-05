تشاوش أوغلو وجون بولتون يبحثان التطورات الأخيرة في العلاقة التركية الأمريكية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، التطورات الأخيرة في العلاقات بين البلدين.

وقالت مصادر صحفية تركية إن تشاوش أوغلو التقى بولتون الخميس في ختام زيارته إلى واشنطن التي شارك خلالها في اجتماع وزراء خارجية الناتو، 3 أبريل الجاري.

وأشارت مصادر مطلعة أن اللقاء بين تشاوش أوغلو وبولتون كان مثمرًا، حيث تناولا لنحو 40 دقيقة التطورات الأخيرة في العلاقات التركية الأمريكية.

وفي وقت لاحق، توجه تشاوش أوغلو إلى ولاية فلوريدا لعقد لقاءات مع المغتربين الأتراك، وممثلي مسلمي الولايات المتحدة، فضلًا عن رجال الأعمال.

وشارك الوزير التركي على مدى يومين، في العديد من الفعاليات التي أقيمت بواشنطن على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو الذي انعقد بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الحلف.

والتقى في وقت سابق، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وبحثا معًا العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة.