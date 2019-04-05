حزب العدالة والتنمية يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات بقضاء بويوك تشكمجه في إسطنبول

تقدم فرع حزب العدالة والتنمية بقضاء بويوك تشكمجه بطلب للجنة الانتخابات في إسطنبول بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية بسبب مخالفات حدثت في تسجيل كشوف الناخبين بمنطقة بويوك تشكمجه.

وأشار الحزب في بيانه المقدم إلى لجنة الانتخابات إلى أن المخالفات التي تمت في تسجيل الناخبين من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات مطالباً بإلغاء النتائج في انتخابات أعضاء مجلس البلدية، وانتخابات رئيس البلدية في بويوك تشكمجه.

وفي سياق متصل طالبت رئاسة فرع الحزب بإسطنبول بإعادة فرز جميع الأصوات في الولاية.

وفي وقت لاحق، قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، إن الحزب تقدم بطلب لإلغاء الانتخابات المحلية في قضاء بيوكتشكمجي بإسطنبول، وليس في الولاية بأكملها، لكن لجنة الانتخابات في الولاية رفضت الطلب.