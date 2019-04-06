الخارجية التركية تعرب عن أسفها حيال بيان إرتيري ضدها

أعربت وزارة الخارجية التركية عن أسفها حيال بيان وزارة الإعلام الإريترية ضد تركيا التي تعد واحدة من شركاء إفريقيا الاستراتيجيين.

وفي بيان نشرته السبت، أشارت الخارجية التركية إلى اعتقادها بأن العبارات التي لا سند لها في بيان الوزارة الإريترية 3 أبريل/ نيسان الجاري، ناجمة عن معلومات مضللة.

وقالت إن تركيا باعتبارها واحدة من الشركاء الاستراتيجيين لإفريقيا، تواصل تعاونها متعدد الأبعاد مع الدول الإفريقية، وتعلق أهمية كبيرة على أمن واستقرار القارة.

وأكّدت أن تركيا شاركت الرأي العام في مختلف المناسبات ترحيبها بعملية التطبيع في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، وبالتطورات التي جرت في سياق استقرار القرن الأفريقي.