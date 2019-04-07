"العدالة والتنمية" يعتزم المطالبة بإعادة فرز الأصوات بعموم إسطنبول

صرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي علي إحسان ياووز، أن حزبه سيتقدم اليوم الأحد بطلب لدى اللجنة العليا للانتخابات، من أجل إعادة فرز الأصوات بجميع أقضية إسطنبول.

وأوضح ياووز في مؤتمر صحفي بمقر فرع العدالة والتنمية بإسطنبول، أن الفارق بين مرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم ومنافسه مرشح الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، تقلص إلى 16 ألفا و442 صوتا، بعد إعادة فرز 70 في المئة من الأصوات الباطلة.

وأشار ياووز إلى حدوث مخالفات منظمة في فرز أصوات الناخبين بإسطنبول، مبينا أن هذه المخالفات تتعدى كونها أخطاء.