تشاوش أوغلو يستنكر تصريحات نتنياهو بشأن ضم الضفة الغربية

استنكر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الاحد، تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم مستوطنات في الضفة الغربية حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأوضح تشاوش أوغلو أن الضفة الغربية تعتبر أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الاسرائيلي.

وأضاف أن تصريحات نتنياهو غير المسؤولة والصادرة نتيجة قلق انتخابي، لن تغير الحقائق.

وأمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في انتخابات 9 أبريل/نيسان الجاري.

وفي مقابلة أجرتها معه القناة "12" المحلية الخاصة، قال نتنياهو: "نحن نناقش تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم (مستوطنة كبيرة في الضفة الغربية)، وغيرها من المناطق".

وأضاف: "أمننا ومنطقة يهودا والسامرة (المسمى اليهودي للضفة الغربية) الحيوية أهم بعشرين مرة من غزة".

وتشهد إسرائيل انتخابات برلمانية في 9 أبريل/نيسان الجاري، ويقول مراقبون إن نتنياهو يبذل كل جهد ممكن لتشكيل الحكومة المقبلة على أمل أن يتمكن من منع اتهامه في ملفات فساد مفتوحة حاليا.