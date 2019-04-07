جليك: تصريحات نتنياهو حول الضفة الغربية متهورة ومن شأنها إشعال المنطقة

قال "عمر جليك"، متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الأحد، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة الغربية "من شأنه أن يشعل الشرق الأوسط والعالم".

ووصف جليك، في مؤتمر صحفي، تصريحات نتنياهو بـ"المتهورة"، مؤكدًا أنه يستخدمها كأداة انتخابية لكسب دعم اليمين المتطرف.

وأضاف أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي كشف عن وجهه العدواني الطائش مرة أخرى".

والسبت، قال نتنياهو إنه سيبدأ تنفيذ خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية، حال فوزه في انتخابات 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا الأسبوع الماضي، قال جليك إن حزبه حقق المركز الأول من حيث أصوات الناخبين في 15 استحقاقا، مؤكدًا أنه "رقم قياسي".

وردا على تصريحات غربية انتقدت المسار القضائي للطعن في بعض النتائج، قال إن تقديم الطعون حق ديمقراطي وقانوني وجزء من العملية الانتخابية، كما هو الحال في الدول الأوروبية.

والأحد الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم المعارضة في مدينة إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طلب حزب العدالة والتنمية، في وقت سابق الأحد، إعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات منظّمة في عملية فرز الأصوات".