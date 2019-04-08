أردوغان: تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يشكل تهديدا للمنطقة بقدر "داعش"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تنظيم ي ب ك الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي يشكل تهديداً على المنطقة بقدر التهديد الذي يشكله تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أنه أوضح لنظيره الروسي مدى التهديد الذي يشكله "ي ب ك" الإرهابي على الأمن القومي التركي والمنطقة بكاملها، مؤكداً أن أنقرة لن تسمح بتشكيل كيان إرهابي شمالي سوريا يهدد الأمن القومي التركي ووحدة الأراضي السورية.

وأشار أردوغان إلى أنه ناقش مع نظيره الروسي الخطوات التي ستتخذها البلدان لضمان السلام والاستقرار في سوريا، مؤكداً أهمية خفض التصعيد في إدلب وتطهيرها من جميع التنظيمات الإرهابية.

وشدد أردوغان على أن تركيا تولي أهمية قصوى لضمان وحدة الأراضي السورية وأنها لن تسمح لتنظيم ي ب ك الإرهابي بالنشاط في تل رفعت.

وبخصوص العلاقات التجارية بين البلدين قال أردوغان أن أنقرة وموسكو تخططان لرفع حجم التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وحول منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس- 400 قال أردوغان: " بما أننا أبرمنا العقد فالأمر منتهٍ. هذا حق من حقوقنا السيادية."

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع تركيا مشيراً إلى أن موسكو تدرس رفع تأشيرة الدخول عن مزيد من المواطنين الأتراك بعد رفعها عن سائقي الشاحنات.

وأشار بوتين إلى أن تركيا أصبحت هي الوجهة السياحية المفضلة للمواطنين الروس مع جهود الحكومة التركية لضمان أمنهم وسلامتهم.