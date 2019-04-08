أردوغان: كل تصرفات إسرائيل منذ 1948 تنتهك القانون الدولي

استنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية، وشدد على أن الضفة "أرض فلسطينية بالتأكيد".

وأضاف، في مؤتمر صحفي بمطار أتاتورك في إسطنبول قبيل توجهه إلى روسيا: "كل ما يقوم به نتنياهو من أعمال مناف للقانون الدولي"، واصفاً مضمون تصريحاته بأنها "إجراء احتلالي آخر".

وأكد الرئيس التركي أن "كل تصرفات إسرائيل منذ عام 1948 حتى الآن تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وفيما يتعلق بزيارته إلى روسيا، قال أردوغان إنه سيبحث خلال الزيارة كيفية رفع حجم التجارة بين البلدين.

وأشار أردوغان إلى أن مسألة رفع تأشيرات الدخول بين البلدين ستكون ضمن أجندته خلال لقائه بوتين، مبينًا أن الزيارة ستتناول عدة قضايا على رأسها الملف السوري.

وبشأن الانتخابات المحلية في تركيا، أكد أردوغان أن مرحلة الانتخابات انتهت وبدأت مرحلة القضاء (للنظر في الطعون).

وأكد أنهم سيحترمون النتيجة التي ستصدر بعد انتهاء الطعون.