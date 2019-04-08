خلال لقائه مع بوتين.. أردوغان يؤكد أهمية خطوات ستتخذها بلاده في سوريا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على أهمية الخطوات التي ستقدم عليها بلاده بالتعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب بسوريا.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الروسية موسكو التي يزورها على رأس وفد رفيع.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية القائمة بين أنقرة وموسكو، قال أردوغان: "ثمة زيادة 15 بالمئة في حجم التجارة بين تركيا وروسيا ونهدف للوصول إلى 100 مليار دولار".

وبالمقابل رحّب الرئيس الروسي بوتين بتطور علاقات بلاده مع روسيا وخصوصا على الصعيد الاقتصادي.

و أشار بوتين لوجود تعاون مكثف مع تركيا فيما يخص العلاقات الدولية والمشاكل العالمية، وأكد وجود العديد من المواضيع والقضايا المشتركة مع تركيا التي يجب أن يُتخذ قرارات بشأنها.

ووصل أردوغان، في وقت سابق الاثنين إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة هي الثالثة له إلى روسيا هذا العام.

ويرافق أردوغان في زيارته، وزراء الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والخزانة والمالية براءت آلبيرق، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة روهصار بكجان، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون.

وبدأ أردوغان لقاء مغلقاً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مترئساً وفد بلاده في الاجتماع الثامن للمجلس الإستراتيجي التركي الروسي رفيع المستوى الذي ينعقد في قصر الكرملين.

ويلتقي أردوغان وبوتين خلال الزيارة بممثلي عالم الأعمال الأتراك والروس، وبعدها سيعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا بالكرملين، بعد توقيع اتفاقات بين البلدين.